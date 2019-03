Lichtstoet valt in de smaak tijdens Coqo Loco in De Haan Leen Belpaeme

10 maart 2019

10u43 0 De Haan De Haan trok voor carnaval opnieuw volop de kaart van de kinderen tijdens Coqo Loco zaterdag.

In de namiddag was er immers al heel wat kinderanimatie voorzien in park La Potinière. De kinderen, waarvan heel wat verkleed naar het centrum van De Haan afzakten, konden popcorn maken, zich laten schminken en genieten van verschillende optredens. Samen met een clown werd heel wat gedanst en plezier gemaakt. Wie dan nog energie over had kon nog terecht op de springkastelen. Ondertussen maakten verschillende groeperingen zich op voor de lichtstoet. Het was een halfuurtje wachten tot de stoet zich in beweging zette terwijl zich ondertussen heel wat volk verzamelde aan de kant van de weg om de stoet te bewonderen. Eenmaal vertrokken was er een leuke sfeer en heel wat snoep voor de kinderen. Die konden tenslotte nog meelopen op het einde van de stoet en meedansen met de laatste groep.