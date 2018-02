Lichtstoet kleurt sfeervol Coqo Loco 19 februari 2018

Kinderen waren heel even baas over parkdomein La Potinière tijdens het carnavalevent Coqo Loco. Honderden kinderen stroomden samen, al dan niet verkleed, en leefden zich helemaal uit in een interactieve speelbus of genoten van een clownshow en circusworkshops. Absoluut hoogtepunt vormde de gloednieuwe lichtstoet. Negen carnavalsgroepen sloegen de handen in mekaar voor een prachtige stoet met acht praalwagens. De groep Vliegenmeppers uit Heist nam het voortouw in de organisatie van de stoet. Kinderen stapten dan weer mee met fluorescerende accessoires. "We mogen echt wel spreken van een groot succes", zegt toerismeschepen Marleen De Soete (Bewust 12). "Het park zat 's middags afgeladen vol, met talloze blije kindergezichten. En 's avonds, tijdens de stoet, daagde een pak volk op. Het mooie speelde alvast mee in het succes." (TVA)