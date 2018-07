Leopoldlaan afgesloten 20 juli 2018

02u24 0

Vandaag en morgen is er in De Haan Centrum het evenement 'Boulevard'. Naar aanleiding hiervan zal op deze twee dagen telkens van 13 uur tot middernacht de Leopoldlaan afgesloten zijn voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Maria Hendrikalaan. "Gelieve hier rekening mee te houden en deze omgeving te vermijden als u er absoluut niet moet zijn. Let goed op de verkeersborden en respecteer die", vraagt de politie.