Lenterommelmarkt ten voordele van het Zeepreventorium Leen Belpaeme

04 maart 2019

De vzw Prevent Spaarders houdt op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 van 8.30 tot 17.30 uur haar zevende lenterommelmarkt. Deze vindt plaats in de hall en de Tritonzaal van het Zeepreventorium op de koninklijke baan 5 in De Haan. In deze medische instelling zijn geen huisdieren toegelaten. Je koopt er spullen aan een spotprijs en je steunt tegelijkertijd het goede doel. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van diverse benodigdheden van de leefgroepen van het Zeepreventorium.