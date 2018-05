Leden van stelende zigeunerbende gestraft 30 mei 2018

Drie leden van eenzelfde Romafamilie, twee vrouwen en een man, die in het Brusselse verblijven, kregen celstraffen van 1 jaar tot 18 maanden cel voor 14 feiten van diefstallen in gans ons land. Slechts een iemand stelde zich burgerlijke partij, de eigenaar van een kopiewinkel in De Haan. Ze pleegden feiten in Brugge, Oostende, Gent, Zaventem, Aalst en zelfs 7 maal in één dag in Leuven. Ofwel stalen ze handtassen van dames, of ze pikten een Playstation in de Bart Smit in Aalst. Uit ketens zoals Zeeman, Kruidvat, Blokker, H&M, SiX, C&A en uit hotels stalen ze geld, spaarpotjes aan de recepties, kledij, geld, papflessen en verzorgingsproducten. De dieven moeten de kopiewinkel in De Haan de gestolen 500 euro terugbetalen, maar zijn spoorloos. (JHM)