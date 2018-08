Laatste Trammelant voor Freddy (72) BEZIELER VOLKSFEEST IN BELLE-EPOQUESTIJL STOPT NA 40 JAAR LEEN BELPAEME

03 augustus 2018

02u32 0 De Haan Al 40 jaar vormt Trammelant het toeristisch hoogtepunt tijdens de zomer in De Haan. Het is ook al een jarenlang volksfeest waarop de inwoners van De Haan elkaar ontmoeten. Freddy Masson (72) stond mee aan de wieg van het evenement, dit jaar exact 40 jaar geleden. Het wordt zijn laatste editie want begin volgend jaar stopt hij als organisator van de toeristische evenementen in De Haan.

Al 42 jaar lang is Freddy Masson vrijwilliger coördinator voor de toeristische evenementen in De Haan. Toen er 40 jaar geleden plannen waren om het befaamde tramstation in De Haan af te breken, kocht de gemeente het gebouw aan.





"Het Tramstation was toen ook net 75 jaar oud. Omdat het zo beeldbepalend is voor onze kustgemeente ontstond het idee om er iets rond te organiseren. De eerste editie was een kleinschalig feest waarbij de twee dichtste cafés betrokken waren. De zomer was toen nog meer een echte komkommertijd blijkbaar want zelfs de BRT kwam langs voor een item van 4 minuten. Het feest kreeg zoveel weerklank dat beslist werd om uit te breiden", blikt Masson terug.





Ondertussen vindt Trammelant plaats over de hele Concessie en zijn er elk jaar duizenden bezoekers op de afspraak. Voor de viering van de veertigste editie van Trammelant wordt vooral aandacht besteed aan de essentie van het feest en dat is de Belle Epoque. De Concessie is hiervoor het gedroomde decor. Omstreeks 15 uur arriveert aan het stationnetje de historische OB-tram met een 250-tal figuranten aan boord. In stoet trekken ze naar de Concessie waar om kwart voor vier de Belle Epoqueroute start. In 14 taferelen worden thema's uit vorige edities hernomen en dieper uitgewerkt. "Nieuw tafereel is dit jaar een artistiek salon. Traditioneel lokken de auto's in de Normandiëlaan en de modeshow heel wat interesse", zegt Masson. Heel wat inwoners en jongeren zijn elk jaar betrokken. "Zowat alle handelaars en verenigingen zijn betrokken bij Trammelant. Heel wat inwoners komen buiten om mee te vieren, het is daardoor ook al van in het begin een volksfeest geweest", aldus de bezieler van het event.





Afgelast in 1993

In die 40 jaar kende Trammelant altijd heel veel succes. Het dieptepunt was toen het feest moest afgelast worden op zaterdag 7 augustus 1993 bij de begrafenis van Koning Boudewijn. Hoogtepunten waren er dan weer genoeg.





"We hebben mooie momenten meegemaakt toen Leopold II en Einstein op bezoek zijn gekomen, of toch tenminste iemand die in de huid van de personages kroop. In de beginjaren deden we ook zwemtaferelen op het strand, maar nu is het allemaal veel te grootschalig om dat nog te organiseren", blikt Masson terug. Het wordt zijn laatste jaar als organisator van Trammelant. "Ik doe dit al 42 jaar als vrijwilliger. Ik had al langer aangedrongen dat er iemand in dienst werd genomen. In januari, tijdens de kerstboomverbranding in Wenduine hou ik er mee op. Ik heb nog genoeg om me mee bezig te houden", lacht Freddy.





De Haan Goes Gatsby

In aanloop naar Trammelant is er ook vandaag al feest. De spiegeltent wordt het decor van De Haan Goes Gatsby, een al even frivole periode in de jaren 20 in Amerika.





Nog tot eind augustus loopt in O.C. d'Annexe de tentoonstelling "40 X Trammelant".