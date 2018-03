Kunstenaars tonen 50 beelden 29 maart 2018

02u50 0

Naast de werken van Beaufort kan je in De Haan ook kunst ontmoeten in de openbare ruimte tijdens Sculptures@Sea tussen 30 maart en 30 september. In de kustgemeente werd een beeldenpark opgebouwd met 50 beelden van gerenommeerde kunstenaars.





Tentoonstelling

De sculpturen in steen, marmer, staal, polyester en brons zullen verspreid staan over de kustlijn van Vosseslag tot in Wenduine. De beelden zijn gemaakt door kunstenaars Patrick Dasseville, Linde Ergo, Dirk Gitsels, Manon Huguenin, Henk Korthuys en Günter G. Müller. Naast de monumentale sculpturen tijdens de Sculptures@Sea is er nog een tentoonstelling met kleinere beelden van dezelfde kunstenaars in de beeldentuin in Kennedylaan 23.





(LBB)