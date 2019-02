Koen Crucke wil laatste wens pas overleden jongen (11) helpen verwezenlijken: “We gaan voor Aaron geld inzamelen voor het Kinderkankerfonds” Timmy Van Assche

22 februari 2019

18u43 0 De Haan Geld inzamelen voor lotgenoten en het Kinderkankerfonds. Dat was de laatste wens van de 11-jarige Aaron Dobbels. ‘Grote broer’ Beau schaart zich nu samen met vriend Koen Crucke achter een inzamelactie. Zaterdag nemen vrienden en familie afscheid van Aaron. “Maar een begrafenis wordt het niet. We houden een viering. Want zo zou Aaron het gewild hebben: hij lééfde te graag.”

Het begon met wat hoofdpijn, maar uiteindelijk was er veel meer aan de hand. Vier jaar lang vocht de pientere Aaron ontzettend hard en moedig tegen een agressieve hersentumor. “Hij is veel te snel volwassen geworden. Moeten worden. In april zou hij 12 jaar geworden zijn. Voetballen, spelen met vriendjes: het is er amper van gekomen”, zucht Beau (31). Hij is de halfbroer van Aaron. Hun band was ontzettend sterk. “We hebben dezelfde papa. Al van in het begin was het voor mij duidelijk: Aaron en ik delen hetzelfde bloed. We zagen mekaar dus echt als broers, ook al schelen we bijna twintig jaar. We brachten ontzettend veel tijd bij elkaar door. Aaron logeerde bij mij en ging met mijn vrienden mee op stap. (lacht) En als hij met mij en m’n vriendin over straat liep, dachten mensen dat Aaron onze zoon was. We deden alles samen.”

Tumor

Voor Beau was het dus een immense klap toen het slechte nieuws over Aaron bekend raakte. “Ik werk bij baggerfirma Jan De Nul en ben afwisselend zes weken thuis en zes weken op zee. Vier jaar geleden moest ik dus opnieuw op zee. Na drie dagen kreeg ik een telefoontje van m’n ouders. Een hersenscan had aan het licht gebracht dat Aaron kampte met een tumor zo groot als een mandarijn. Je wereld staat stil. Sterker nog, alles wordt op z’n kop gezet. Ik was in paniek en wilde meteen naar huis. Maar m’n ouders raadden dat af. ‘Je zal nog veel voor hem moeten zorgen’, klonk het.” Het begin van een lijdensweg voor Aaron en de rest van de familie.

Door een hel

In vier jaar tijd onderging Aaron maar liefst 292 ingrijpende behandelingen, waaronder 21 operaties onder narcose, acht chemokuren van telkens zes weken, 72 sessies radiotherapie, 88 prikjes en nog eens 23 ruggenprikken. “Omgerekend onderging hij de afgelopen vier jaar één behandeling om de vijf dagen. Hij ging door een hel”, zegt Beau. “Na een eerste operatie van maar liefst tien uur moest hij opnieuw leren stappen en kon hij amper zijn armen nog bewegen. Toch wilde hij niet opgeven. Zo onderging hij een operatie om de druk in zijn hoofd te verminderen. Er zijn al kinderen aan overleden. Hij sleurde zich door die loodzware operatie heen en daarna ging het zelfs even beter. Twee maanden later is hij echter hervallen. De kanker was volledig uitgezaaid in zijn hoofd, tot in zijn ruggenmerg. Verschillende chemo’s en bestralingen brachten geen soelaas. Maar weet je, ondanks alles behield hij zijn geweldig gevoel voor humor, hij leefde zó graag. Als ik hem rondreed in zijn rolstoel, speelden we altijd een spelletje. Aaron deed alsof hij een robot was en zijn handen waren zogezegd laserpistolen waarmee hij kon schieten. Als hij met zijn armen naar iets of iemand richtte, maakte ik een geluid – pieuw, pieuw, pieuw – en beleefden we samen wat plezier. In onze fantasiewereld vergaten we alle miserie van de echte wereld.”

Nonkel Aaron

Het nieuws dat Aaron nog zes maanden tot een jaar te leven had, hakte er stevig in. “Mijn vriendin Eline (29) is zwanger, de bevalling is voorzien voor april”, gaat Beau verder. “Aaron zou dus nonkel geworden zijn. Omdat de kans groot was dat hij de bevalling niet zou meemaken, mocht hij mee naar de gynaecoloog. Hij legde zijn hand op de buik van Eline en zag het kindje op de monitor. Dat was een mooi moment, Aaron was heel blij. Weet je, hij is – samen met mijn vriendin en ik – de enige die het geslacht kent.”

Viering, geen begrafenis

“Je weet dat het afscheid er ooit zit aan te komen. De afgelopen maanden waren we al bezig met het organiseren van de uitvaart. Hoewel, we noemen het geen begrafenis, maar een viering. Aaron leefde veel te graag om van een begrafenis te spreken. Tijdens een bijeenkomst zaterdag in Duinse Polders in Blankenberge – waar hij zijn laatste sportkamp beleefde – zal er een koor optreden en tekent ook zijn schooltje Akkerwinde present. Ook Aarons verzameling sleutelhangers wordt uitgedeeld. De dresscode is kleurrijk, geen zwart.” Opvallend: er wordt gevraagd een gift te storten in plaats van bloemen te schenken.

Rospotactie

Samen met Aaron organiseerde de familie ook rospotacties voor het Kinderkankerfonds. “Een foto van Aaron kleefde op verschillende spaarpotjes die in De Haan, Wenduine en Blankenberge werden uitgestald op verschillende plaatsen. Aaron deed niets liever dan de potten mee uitzetten en ophalen. Op een bepaald moment zei hij: ‘Eigenlijk zouden m’n lotgenootjes elke dag en altijd geholpen moeten worden met zo’n actie.’ Net daarom weten we dat het zijn laatste wens was om geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds. Een deel van de giften gaat ook naar Make-a-Wish. Dankzij die organisatie heeft hij nog Niels Destadsbader kunnen ontmoeten. En nog een deel van de opbrengst gaat naar het UZ in Gent, waar Aaron zijn behandeling volgde. We willen hiermee het bewustzijn rond kanker verhogen.” Giften mogen gestort worden op het rekeningnummer BE36 0018 5754 8481.

“Oneerlijk”

Koen Crucke, al jaren bevriend met Beau en zijn kennissenkring, ondersteunt de actie en oproep van de familie. “Wat er met Aaron en zijn familie is gebeurd, is zo oneerlijk en onmogelijk te beseffen. Ik ken Aaron ook al vele jaren, want hij was steeds mee op stap met Beau. Hij noemde me natuurlijk ‘Meneer Spaghetti’, want als kind kende hij me van ‘Samson & Gert’. Aaron kwam ook mee naar bijvoorbeeld het kerstconcert hier in De Haan en luisterde aandachtig. In de armen van mama genoot hij van het optreden, ook al zag je hem afzien. Ondanks alles bleef hij zeer moedig. Ik ga regelmatig op bezoek bij zieke kinderen in ziekenhuizen en ze verdienen absoluut alle nodige aandacht.” De man van Crucke, Jan Gheysens, werd eerder al getroffen door keelkanker.