Kerstmannen en -vrouwen lopen in sfeervol De Haan Leen Belpaeme

22 december 2018

22u52 0

In De Haan kijken ze al lang niet meer op als ze een kerstman zien voorbijlopen. Tijdens de Christmas Fun Run zijn er immers honderden lopers van jong tot oud die uitgedost in een kerstpak meedoen aan de ludieke loopwedstrijd. De jeugd was in het sfeervolle Park Potinière eerst aan de beurt met enkele rondjes rond het park. Om 19 uur begon de sportieve tocht voor de volwassen kerstmannen en vrouwen. Zij konden genieten van de sfeervolle lichtjes. De opbrengst gaat naar Make a wish in kader van Music for life.