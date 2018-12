Kerstboomverbranding in De Haan vervangen door geluidsarm vuurwerk Leen Belpaeme

13 december 2018

10u04 0

Haandelaars en Co hebben in samenspraak met de gemeente beslist om de kerstboomverbranding in De Haan niet langer te laten doorgaan. Dit was jaarlijks de afspraak om te heffen op het nieuwe jaar. Het evenement zal nu verhuizen naar Winterpret in ’t park. Ter vervanging wordt er speciaal vuurwerk voorzien dat bestaat uit een lasershow met vuurpijlen, waardoor het vuurwerk geluidsarm en diervriendelijk is. “Dit is uniek en nog maar één keer eerder uitgevoerd aan de Belgische Kust. In De Haan wordt bij het afschieten van vuurwerk voortaan dus rekening gehouden met het welzijn van alle dieren zonder te moeten inboeten aan kwaliteit”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete (Vooruit!) Op 6 januari om 18.30 uur worden alle inwoners uitgenodigd voor het slotspektakel van Winterpret in ’t Park. In Wenduine wordt de kerstboomverbranding wel nog georganiseerd en dit op 5 januari om 18.30 uur op het strand ter hoogte van de Floorhelling.