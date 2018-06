Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke kleurt groen 21 juni 2018

Er ligt een dikke laag eendenkroos op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke vandaar de groene kleur van de rivier die je kan zien in Adinkerke. "Dit komt wel vaker voor maar zoveel als nu heb ik nog niet vaak gezien", zegt milieuschepen Bram Degrieck (Het plan B) van De Panne. "Die begroeiing neemt wel wat zuurstof weg maar het zou het visbestand niet mogen aantasten. We volgen het wel op. De warmte en veel nutriënten in het water zorgen voor de ontwikkeling van dat groen. Het eendenkroos zal zichzelf oplossen en zich verspreiden binnen een paar dagen. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de temperatuur, stroming op het water en de wind." (GUS)