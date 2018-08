Jubileumfeest Trammelant lokt massa volk 06 augustus 2018

02u36 0 De Haan Al 40 jaar lang is Trammelant een hoogdag in De Haan en dat was zaterdag niet anders. Er kwam een massa volk naar de badplaats om in het authentieke kader van de Concessie terug te keren naar de sfeer van de belle époque.

250 figuranten waren van de partij in de kledij van toen. Carine Dhont en Marc Gruwez genieten met volle teugen. "We zitten hier even op een bankje om iets te drinken en er werden zeker al 50 foto's genomen", vertelt het koppel. "Daarvoor doen we het. Als mensen foto's nemen van onze figuren dan is het een teken dat onze outfit geslaagd is." Het koppel neemt nog maar voor de tweede keer deel. "Het is heel plezant om te doen. Er is enorm veel sfeer." Traditiegetrouw arriveerde om 15 uur aan het stationnetje de historische OB-tram met de figuranten aan boord. In stoet trokken ze naar de Concessie waar de belle-époqueroute uitgewerkt is. In 14 taferelen werden thema's uit vorige edities hernomen en dieper uitgewerkt. De Burgemeester van Klemskerke en de stamgasten van 'Herberg bij Camiel' nodigden het publiek uit om de route te volgen. Onderweg werd een verjaardagfeest gevierd en in villa "La Coquille" kon je kijken naar een artistiek en literair salon. De majestueuze 'Avenue du Littoral' stond opnieuw vol met oldtimers, koetsen, fietsen, moto's en karren. De sfeer van de belle époque spreekt veel bezoekers aan. De vier vriendinnen Lies, Delphine, Lies en Sunniva komen uitgedost in belle époque kleren naar De Haan. "Het is leuk om even terug te keren in de tijd, zeker als het kader klopt, zoals hier in De Haan."





(LBB)