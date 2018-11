Inzamelactie speelgoed en kledij 14 november 2018

Voor het vijfde jaar op rij organiseert Groen De Haan een inzamelactie voor speelgoed en kledij ten voordele van CAW Noord-West-Vlaanderen en Televestiaire Brugge.





Het materiaal van de vorige edities werd voor een groot stuk verdeeld bij de vrouwen- en mannenopvang, de afdelingen van jeugdzorg en het inloopcentrum. In Televestiaire Brugge verzamelen ze onder andere kledij, schoenen, lakens, handdoeken, rugzakken en speelgoed. Jaarlijks staan zij in voor een 1.000-tal gratis pakketten voor kwetsbare mensen. "We zamelen speelgoed voor alle leeftijden in. Ook dekens, badlinnen, en kledij voor kinderen, dames en heren, zijn welkom", geeft Bruno Vandensteen mee. De spullen kunnen tot 28 november binnengebracht worden bij Haan op stelten, (Nieuwstraat 32) of Het Galjoen (Vosseslag 19). (LBB)