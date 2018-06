Ine Meesschaert jongste kandidate bij Vandaele-Cattrysse 07 juni 2018

02u40 0

Ine Meesschaert wordt de jongste kandidate op de lijst van Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse in De Haan. Ze is 22 jaar en geboren en getogen in Wenduine. Het grootste deel van haar vrije tijd ging tot begin dit jaar naar de scoutsgroep De Polderwolven in Wenduine, waar ze al 14 jaar lid van is, waarvan 5 jaar in de leiding. Ine danste ook lang in Balletschool Sylphides in Wenduine en werkt mee in de organisatie van Wancoureloere."Ik heb me jaren ingezet voor de jeugd hier in Wenduine, vooral via de jeugdbeweging. Aangezien dit nu voor mij stopt wil ik me graag blijven inzetten voor de jeugd maar dan op een andere manier. Ik wil samen met de jongeren kijken wat de jeugd binnen Groot De Haan nodig heeft. Welke problemen zijn er? Welke mogelijke oplossingen?", aldus Meesschaert. (LBB)