Huizenblok even ontruimd door onstabiele torenkraan Timmy Van Assche

10 maart 2019

18u16 0 De Haan In De Haan was het even alle hens aan dek nadat de rem van een torenkraan nog opstond. Omwonenden werden even geëvacueerd.

In de Coppietersstraat en Kerkstraat heeft een torenkraan kort voor de middag onrust veroorzaakt. Bij forse storm en wind moet de kraan ‘los’ staan, zodat ze kan meedraaien met de wind. Dat bleek hier niet het geval. “Een voormalig kraanman was op bezoek bij iemand in de wijk toen hij opmerkte dat de kraanrem nog opstond en de kraan zelf onstabiel was”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). “Uiteindelijk kwamen twee werknemers van de firma ter plaatse om de kraan los te zetten. Ze moesten zelfs naar boven in de kraan klimmen met een harnas van de brandweer.”

Een kraan die geblokkeerd zit, kan grote drama’s veroorzaken, zoals twee jaar geleden in Nieuwpoort. “Daarom werd een perimeter ingesteld en moesten we buurtbewoners en een horecazaak evacueren. De meesten konden terecht bij vrienden of op café. Gelukkig waren ook veel mensen niet thuis op zondag. Acht mensen konden niet meteen bij iemand terecht, waarop we hen naar de gemeenteschool hebben gebracht en een kopje koffie hebben aangeboden.”

Tegen 14 uur was het gevaar geweken. Ook De Haan bleef niet gespaard van weggewaaide dakpannen en afgeknakte takken.