Houtstapel vat vuur 24 mei 2018

02u43 0

Langs de Brugse Baan in De Haan is dinsdagnacht even na 3 uur brand ontstaan. Een voorbijganger merkte vuur op langs een terrein en alarmeerde de hulpdiensten. Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om een stapel hout die in brand was gevlogen. De brandweer had de situatie snel onder controle en doofde het vuur. De schade bleef zo beperkt tot de houtstapel. Gewonden vielen er niet. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat er geen kwaad opzet in het spel was. (MMB)