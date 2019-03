Honderden bomen worden gekapt langs tramlijn voor de veiligheid: “We zorgen in de plaats voor nieuwe struiken die de biodiversiteit ten goede komen” Leen Belpaeme

18 maart 2019

15u58 0 De Haan Er is commotie ontstaan over het kappen van bomen tussen de Vosseslag en Wenduine langs de Koninklijke Baan. Daar werden honderden bomen gekapt in een zone van 20 meter langs de tramlijn. De werken hebben alles te maken met de veiligheid. Het Agentschap Natuur en Bos besliste om te kappen omdat er regelmatig bomen op de tramsporen terechtkwamen. De werken werden al maanden geleden aangekondigd, maar toch maakt ook burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) zich nu boos.

Elke natuurliefhebbers ziet het met lede ogen dat honderden bomen langs de tramlijn werden gekapt, ook boswachter Jeremy Demey wordt er niet vrolijk van. Toch is er een reden voor de ingrijpende werken en belooft het Agentschap voor Natuur en Bos dat deze ingreep de biodiversiteit finaal ten goede zal komen. Er waren in het verleden wel vaker bomen of takken die op de tramsporen terecht kwamen. Dat is niet enkel gevaarlijk, maar ook storend voor De Lijn. Op het einde van de rit werd telkens een factuur gestuurd naar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die instaat voor het beheer van de Duinbossen in De Haan. Om dit te voorkomen werd uiteindelijk beslist om in een strook van 20 meter alle bomen te kappen en te vervangen door struiken. De werken werden in november en nog eens in februari aangekondigd. Toch ontstaat er nu pas commotie nu de bomen effectief tegen de grond liggen. Ook burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) sprak zijn ongenoegen uit. “Een paar zware kranen laten een ware ravage achter. Ik ken de argumenten en ik ga ervan uit dat wat nu een grote ravage is, over enkele maanden niet meer zichtbaar zal zijn, maar je kunt het de mensen niet kwalijk nemen dat ze dit niet begrijpen. Iedereen wil meer bomen, ook om het klimaatprobleem aan te pakken, en dan gaat men bomen kappen. Een echte kaalkap trouwens. Ik ben er dus echt niet blij mee en vind dat men met minder kap ook een veilige situatie voor de tram had kunnen scheppen”, vindt Vandaele.

Boswachter Jeremy Demey begrijpt niet waarom er nu pas kritiek komt. “We hebben deze werken duidelijk op voorhand gecommuniceerd via de pers en via sociale media. Ik heb ook een wandeling georganiseerd om meer toelichting te geven en daar zijn welgeteld vijf mensen op afgekomen. We doen deze kap zeker niet voor ons plezier. We moeten wel een brede zone nemen want als een boom van 22 meter valt op 20 meter dan ligt het nog altijd op de sporen. Ik begrijp dat dit geen mooi zicht is, maar we zorgen ervoor dat er inheemse struiken in de plaats komen die veel beter zullen zijn voor de dioversiteit. Er worden hoofdzakelijk streekvreemde bomen zoals abelen gekapt. Er was hier niets van extra leven. Door nu een nieuwe gevarieerde bloemrijke bosrand aan te leggen kunnen er veel vogels zoals grasmus, nachtegaal, roodborstje en vlinders zoals bont zandoogje, dagpauwoog van profiteren. We verwachten ook meer wilde bijen. Op het einde van de rit zal deze ingreep de biodiversiteit dus alleen maar ten goede komen”, vertelt Demey.