Hinder door gaslek 21 juni 2018

02u41 0

Woensdagmorgen is even na 6 uur een gaslek ontstaan bij grondwerken langs de Blankenbergsesteenweg op de grens van Wenduine en Blankenberge. De aannemer die ter hoogte van Neptunuslaan werken uitvoerde, raakte er de gasleiding.





Uit voorzorg werd de Blankenbergsesteenweg richting Blankenberge voor het verkeer afgesloten. Verkeer richting Wenduine en tramverkeer ondervond geen hinder. Eandis kwam ter plaatse om het lek te dichten. In de loop van de ochtend kon het verkeer opnieuw normaal verlopen.





(MMB)