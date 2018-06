Heibel rond verkaveling op Polderblomme SCHEPEN MARLEEN DE SOETE (VOORUIT) HOUDT BEEN STIJF LEEN BELPAEME

23 juni 2018

02u40 0 De Haan Schepen Marleen De Soete (Vooruit) heeft zich als enige verzet tegen de komst van een verkaveling op de site van Polderblomme. Ook de buurt is tegen. Oppositieleider Wilfried Vandaele en schepen Kurt Beirens (beiden OPEN & N-VA) zeggen dat de nood aan woningen hoog is.

Er bestaat al tien jaar onenigheid over het verkavelen van een lap grond aan de Wilgenlaan, waar tennisclub Polderblomme was gevestigd. De bewoners richtten een actiegroep op tegen de plannen omdat ze vrezen voor wateroverlast. Het gebied staat immers geregeld onder water. De bewoners hebben zelfs foto's waarop kinderen op die plek met een zeilboot varen. "Als het gebied verkaveld wordt, zal er wateroverlast ontstaan voor de hele buurt", aldus buurtbewoonster Janke de Vries. Het schepencollege had eerder al een verkavelingsvergunning goedgekeurd, maar werd teruggefloten door de provincie. Ondertussen werd het dossier aangepast met plannen om het water beter te bufferen. Maar volgens de buurt is dat niet voldoende, de bewoners blijven tegen.





Stemmen winnen

Het dossier kwam niet op de gemeenteraad omdat het volgens schepen Marleen De Soete (Vooruit) niet volledig is. Zij is fel gekant tegen de komst van de verkaveling. Oppositieleider Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) zette het punt dan maar zelf op de agenda. Hij is overtuigd dat de verkaveling er moet komen. "Er moeten extra woningen voor gezinnen komen en om geen extra open ruimte aan te snijden, moet er gekozen worden voor inbreiding", aldus Vandaele. Volgens hem wordt het dossier bedoeld tegengehouden. "Sommigen hopen zo enkele stemmen te winnen, maar we moeten als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen." Ook Kurt Beirens (OPEN & N-VA, vroeger Bewust), de bevoegde schepen, zei dat de weg naar goedkeuring open ligt. "Er zijn aanpassingen gedaan om tegemoet te komen aan de waterproblematiek."





Ambtenaren

Schepen Marleen De Soete (Vooruit, voormalig Bewust) wilde van geen wijken weten. "Het dossier is niet volledig en jullie beschikken niet over de juiste gegevens om een beslissing te nemen." De Soete meent dat de ambtenaren van de gemeente 'hun werk niet correct hebben gedaan'.





Strijd nog niet gestreden

Open & N-VA stemden voor, De Soete stemde tegen. De leden van Bewust die nog overblijven, onthielden zich. De komst van de wegen voor de verkaveling werd dus goedgekeurd. Maar de strijd is nog niet gestreden. Er loopt nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en er moet nog een verkavelingsvergunning verleend worden.