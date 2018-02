Hans Knudde (42) op lijst Vandaele 20 februari 2018

Hans Knudde zal de nieuwe lijst van Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse vervoegen in De Haan. Knudde (42) is een zeer bekend figuur in de gemeente. Zijn vader François was jarenlang hoofdredder. Ook Hans is een man van zee en strand. Al vier generaties lang verhuren de Knuddes strandcabines in Wenduine. Naast zijn werk op het strand staat Hans ook elke dag als chef-kok achter het fornuis van Schoolmaaltijden De Wijngaard. "Ik ben net zo trots op De Haan als dat ik dat ben op Wenduine of een andere deelgemeente. We moeten beseffen dat we eigenlijk in het paradijs wonen en we moeten dit pareltje aan onze kust ten volle benutten. De toeristische en economische motor moet op volle toeren draaien, maar met respect voor het verleden van onze deelgemeenten. Elke deelgemeente heeft immers zijn specifieke troeven. Er moeten heel wat problemen aangepakt worden: denk maar aan de voetpaden en bestratingen. Maar dat kunnen we niet in één legislatuur oplossen." (LBB)