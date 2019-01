Groot waterlek tijdens werken aan N34: rijbaan in beide richtingen afgesloten Mathias Mariën

15 januari 2019

18u48 6 De Haan Tijdens boringswerken aan de wegwerkzaamheden in Wenduine is de waterleiding geraakt, waardoor een groot lek ontstaan is.

Als gevolg hiervan is de N34 in Wenduine aan de Manitoba in beide richtingen afgesloten. Alles wordt in het werk gesteld om het lek zo snel mogelijk te dichten. Watermaatschappij Farys is bezig met de herstelling. Er is een toevoerleiding geraakt, maar dit heeft geen impact op de waterbevoorrading van de omwonenden. Men kan leidingwater normaal gebruiken. Daarna moet nog beoordeeld worden of de tijdelijke weg waarover het verkeer voordien verliep nog stabiel genoeg is. De politie roept de weggebruikers op om het stuk N34 tussen Blankenberge en Wenduine te mijden en de N9 (Oostendse Steenweg/Brugse Baan) te nemen.