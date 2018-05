Groene jongens zwemmen met plastic shorts THIBAULT (30) LANCEERT ORIGINEEL IDEE TEGEN AFVAL IN ZEE LEEN BELPAEME

19 mei 2018

02u23 0 De Haan Thibault Delbarge (30) heeft zwemshorts ontwikkeld die gemaakt zijn uit gerecycleerd plastic. "Eén zwemshort kopen, dat staat gelijk met 10 plastic flessen die niet in zee belanden. En ze zijn nog stijlvol ook." Een short kost 65 euro, maar er is een korting voor de vroege vogels.

Thibault Delbarge groeide op aan zee, in De Haan, maar woont ondertussen in Gent. Hij reisde al een groot stuk van de wereld af en werd onder meer in Afrika en Bali gevonfronteerd met de gevolgen van het plastic afval in zee. "Er vinden al heel wat schoonmaakacties plaats, maar zelf wilde ik verdergaan, ik wilde ook de grondoorzaak aanpakken. Uiteraard moet het gebruik van plastic in ons dagelijks leven helemaal anders. Op dit moment wordt er zelfs nog niet eens 10 procent van alle geproduceerde plastic gerecycleerd. Per jaar wordt zo'n 8 miljoen ton plastic gedumpt in zee", legt Thibault uit. Hij werkte een concept uit waarbij plastic tot een polyester fiber wordt herwerkt. "We hebben met die stof daarna zwemshorts ontwikkeld. Ze zien er goed uit en zitten erg comfortabel. Op die manier kunnen we het eenmalig gebruik van plastic tegengaan en plastic meteen ook op creatieve wijze nieuw leven inblazen."





Belgisch design

Thibault omringde zich met designers. Ook een voormalige studiegenoot hielp het product mee ontwikkelen. "De productie gebeurt dan wel in het buitenland, maar het design is volledig Belgisch. En via de shorts kunnen we de mensen engageren rond dit thema, ook dat is voor mij heel belangrijk. Voor de eerste lijn hebben we de kleuren van de oceaan gebruikt als inspiratiebron. De designs zijn stijlvol en bevatten een subtiele link naar de problematiek."





Impact

Thibault is ook in zijn dagelijkse leven bezig met duurzaam investeren. Hij wil dat ook doortrekken naar dit bijzondere project. "Ik heb dit project volledig zelf gefinancierd. Dat is een risico, maar ik geloof er sterk in. Als je één zwemshort koopt, zorg je er bij wijze van spreken voor dat er ongeveer 10 plastic flessen niet in zee belanden. Samen kunnen we echt een impact maken." Thibault werkt met de website Kickstarter om zijn project te lanceren. "Ik wilde voelen of de markt er klaar voor was en ik wilde vooral ook dit verhaal verspreiden." De prijs voor een short zal 65 euro zijn, er is een korting voor de 'early birds' op Kickstarter. "Dat is toch een gemiddelde prijs. Ik ben me ervan bewust dat er goedkopere alternatieven bestaan. Maar wij garanderen naast een duurzaam product ook correcte productieomstandigheden."





Voor meer info kan je terecht op de websites www.oceansthebrand.com of www.kickstarter.com.