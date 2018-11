Groen licht voor groter politiekantoor RUIMERE CELLEN, NIEUWE VERHOORLOKALEN,... KLAAR TEGEN BEGIN 2020 LEEN BELPAEME

27 november 2018

02u24 0 De Haan Na 16 jaar vol discussie is er een bouwvergunning voor een nieuw én ruimer politiekantoor voor de zone Bredene/ De Haan. Dat komt tegen begin 2020 naast het huidige kantoor in Bredene. Kostprijs: 3,6 miljoen euro. "De werking van de politie zal er op vooruitgaan", stelt korpschef Erik Van Parys.

Geen dossier zo moeilijk als dat van het politiekantoor voor Bredene en De Haan. De politie is al sinds 2002 vragende partij voor een grotere stek op één locatie. Tijdens de vorige legislatuur werd nog beslist om een nieuwbouw te plaatsen in Vosseslag, maar daar werd uiteindelijk op teruggekomen om budgettaire redenen. Een ander heikel punt was de verdeelsleutel van de hogere overheid voor de politiezone Bredene-De Haan, waarbij de gemeente Bredene 44 procent van de totale kostprijs van het nieuwe politiegebouw betaalt, en De Haan de andere 56 procent.





Paardenweide

Er is nu een bouwvergunning om een nieuw pand te plaatsen op de zogenaamde paardenweide naast het politiekantoor in Bredene, aan het Centrumplein. De nieuwbouw komt dan wel aan de andere kant van de weg (richting bibliotheek) die naast het huidige kantoor loopt. De weide werd aangekocht door de gemeente Bredene en wordt ter beschikking gesteld van de politiezone. Op deze plaats komen grotere cellen (de huidige waren niet meer aangepast aan de normen), video- en gewone verhoorlokalen, ruimtes voor overleg tussen advocaat en cliënt, een lokaal voor slachtofferhulp, een fouilleerrumte, jeugdcellen, line-up- en confrontatielokalen, kleedkamers voor het personeel en een vergaderlokaal. In het huidige gebouw zal de vrijgekomen ruimte gebruikt worden om het administratief en logistiek personeel - dat nu het gemeentehuis van De Haan werkt - in onder te brengen. "We hebben in de loop der jaren heel wat praktische problemen gehad door het werken op twee locaties. De werking van de politiezone zal er dan ook een pak op vooruitgaan als de nieuwbouw er is", zegt korpschef Erik Van Parys.





Gezond verstand

De burgemeesters van Bredene en De Haan, Steve Vandenberghe en Peter Breemersch, stelden het nieuwe gebouw samen voor. In De Haan wisselt het bestuur weliswaar en nieuwe burgemeester Wilfried Vandaele is een minder grote liefhebber van deze oplossing. In Bredene hopen ze dan ook dat er geen roet meer in het eten wordt gegooid. "We rekenen erop dat het nieuwe bestuur het project niet meer op de helling zetten. De vergunning is klaar, de budgetten zijn er, dus we hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en dat de eerste spadesteek in het voorjaar van 2019 kan gezet worden", aldus Vandenberghe. Wilfried Vandaele erkent dat hij geen voorstander is van de plannen. "Het huidige bestuur heeft zich laten rollen door Bredene. De plannen waren klaar, de grond was zelfs aangekocht, maar in 2012 werd daar op teruggekomen en zou er gerenoveerd worden. Er wordt nu toch een nieuwbouw geplaatst, maar in Bredene. Ik vind dat nog altijd geen goede oplossing, maar je kan niet alle beslissingen terugdraaien. We zullen uitvoeren wat moet gedaan worden", aldus Vandaele. Er blijft in de toekomst wel nog een wijkkantoor in De Haan en Wenduine.