Griekse god met Chinees tintje op zeedijk 10 maart 2018

02u37 0

Eind deze maand gaat kunsthappening Beaufort officieel van start, maar ondertussen worden de eerste werken al geplaatst in de kustgemeenten.





In De Haan is gisteren een beeld gezet van Xu Zhen. Er werd daarvoor een sokkel van 1,3 meter geplaatst en het beeld zelf is 2,2 meter hoog. Het staat op de zeedijk, op een platform naast de surfclub in De Haan.





Het standbeeld is gebaseerd op het bronzen beeld van Artemision, een Grieks standbeeld uit 460 voor Christus dat Poseidon of Zeus voorstelt. Xu Zhen kopieerde het beeldhouwwerk en plaatste een aantal pekingeenden, een nationaal symbool van China, op de armen. Zo vermengt hij elementen uit de westerse en oosterse cultuur in het werk. (LBB)