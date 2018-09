Goed gestart, met Mexican wave 04 september 2018

02u27 0

In BS Einstein in De Haan verzamelden alle leerlingen om het nieuwe jaar in te zetten met een wave. Dit jaar wordt er een tienerschool opgericht. Er komt een nauwere samenwerking tussen het 5de en het 6de leerjaar van de lagere school en het 1ste en het 2de middelbaar. De eerste schooldag startte daarom met een groepswave. WAVE is een letterwoord dat staat waardig, aardig, vaardig, eigenwijs. "Het is de bedoeling om iedereen in de 'flow' te krijgen dit schooljaar", klinkt het in de school.





(LBB)