Gemeente zoekt uit welke voetpaden en wegen het eerst moeten aangepakt worden Leen Belpaeme

25 maart 2019

10u43 0 De Haan De gemeente De Haan is bezig met de opmaak van een inventaris om de toestand van alle voetpaden en wegen in kaart te brengen. De nieuwe beleidsploeg wil een aantal wegen, voet- en fietspaden aanleggen of vernieuwen, maar bekijkt eerst welke werken het dringendst zijn.

“Het is onmogelijk om in één legislatuur alles te herstellen en opnieuw aan te leggen, maar met een inventaris krijgen we een gedetailleerde beschrijving en foto’s van onze voetpaden en wegen, zodat we een prioriteitenlijst kunnen opstellen”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele ( Open – NVA ). Ondertussen is de heraanleg van de voetpaden in de Liebaertstraat, de Dolfijnstraat en de Tuimelaarstraat in Wenduine gestart. De totale kostprijs van de werken bedraagt 115.000 euro. De werken aan de Liebaertstraat en Dolfijnstraat moeten voltooid zijn tegen half maart. De slechte weersomstandigheden hebben echter voor vertraging gezorgd. Later zijn er nog onderhoudswerken gepland in de Mostreystraat en de Schutterstraat. In de Goedeluchtstraat worden plantvakken uitgezaagd. “In de vorige legislatuur werd maar zo’n 4.000 euro geïnvesteerd in het onderhoud van voetpaden. Tijd voor een grote inhaalbeweging”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete (Vooruit!).