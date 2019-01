Gemeente trekt beslissing rond verkaveling Polderblomme in Leen Belpaeme

22 januari 2019

17u27 0 De Haan De saga rond een verkaveling op de site van Polderblomme krijgt donderdag op de gemeenteraad van De Haan een nieuwe aflevering. Het dossier sleept al zo’n tien jaar aan. Er zijn plannen voor een verkaveling, maar de buurt vreest voor wateroverlast en is tegen. In juni werd het wegentracé goedgekeurd, maar die beslissing trekt de gemeente nu in nadat de bewoners naar de Raad van State trokken.

Er bestaat al tien jaar onenigheid over het verkavelen van een lap grond aan de Wilgenlaan, waar tennisclub Polderblomme was gevestigd. De bewoners richtten een actiegroep op tegen de plannen omdat ze vrezen voor wateroverlast. Het gebied staat immers geregeld onder water. In juni werd het wegentracé nog goedgekeurd nadat toenmalig oppositieleider Wilfried Vandaele het punt op de agenda zette. Hij deed naar eigen zeggen omdat het dossier al te lang in het slop zat. Schepen Marleen De Soete verzette zich hevig tegen het project, maar ook tegen het punt dat volgens haar niet juist behandeld was. Een halfjaar later krijgt ze ook gelijk. De bewoners trokken naar de Raad van State en om een juridische procedure te vermijden trekt de gemeente de beslissing nu in. “Wij agendeerden dat toen vanuit de oppositie omdat het dossier al 10 jaar aansleept, hoewel er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan is. Het was altijd zo dat er geen nieuw openbaar onderzoek nodig was voor het wegentracé in een verkaveling als dat tracé al is vastgelegd in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Door een decreetwijziging is het vanaf 1 januari 2018 verplicht een nieuw openbaar onderzoek te laten lopen voor wegen in verkaveling, ook als die al vastliggen in een RUP. Onze ambtenaar had deze nieuwe regel over het hoofd gezien en ik wist niet dat het dossier van Hectaar na 1 januari was ingediend. Nu de buren naar de Raad van State zijn getrokken willen we daar geen kosten aan hangen en daarom trekken we de beslissing in”, licht Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) toe. Marleen De Soete is blij met de beslissing. “Ik heb in juni al gezegd dat het dossier onwettelijk was. We zullen het toch nooit halen voor de Raad van State. Het is duidelijk dat het niet juist is gebeurd en ik denk dat dit nu een goede stap is”, vertelt Marleen De Soete.

De vraag is nu hoe dit dossier verder moet. Terwijl De Soete en Vandaele in juni niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk tegenover elkaar stonden, zitten ze nu samen in het schepencollege. “Er zal een open communicatie moeten zijn en een inspraakronde met de omwonenden. Er zal een nieuwe verkavelingsaanvraag komen, maar er zal moeten gezocht worden naar een consensus tussen de belangen van de inwoners en de verkavelaar”, vindt De Soete. Volgens de burgemeester dient Hectaar binnenkort een nieuw voorstel voor verkaveling in. “En dan zullen we een openbaar onderzoek over de wegenis dus hernemen. Als dat nieuwe plan binnenkomt, zal ik ook een vergadering beleggen met de omwonenden.” Het is nog even afwachten of het nieuwe schepencollege dit eerste gevoelige dossier gezamenlijk zal kunnen oplossen.