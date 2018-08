Gemeente reist terug in de tijd naar belle époque 04 augustus 2018

Om de overgang te maken van Retro Sur Mer naar de belle époque van Trammelant vandaag stonden de voorbije dagen in teken van 'De Haan goes Gatsby'. In een spiegeltent in Park Potinière stonden meer dan veertig artiesten geprogrammeerd om het publiek mee te nemen naar de jaren 20. Om 16 uur was er een parade om te starten op de zeedijk met enkele oldtimers. In Park Potinière werd duchtig gefeest met big bands, beauty boudoirs, danslessen, burlesque en charleston-dansers.





Vanavond vindt in de spiegeltent nog een feest plaats met French Cancan-danseressen, burlesque-dansers, Moulin Rouge-meisjes, een acrobaat en een dj. (LBB)