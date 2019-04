Geitenboer Renaat Devreese dingt mee naar titel van ambassadeur van de korte keten Leen Belpaeme

08 april 2019

14u21 0 De Haan West-Vlaanderen gaat op zoek naar een ambassadeur van de korte keten ofwel ‘Korte Keten Kop’. Ook Renaat Devreese van ’t Reigershof in De Haan dingt mee naar de titel.

Renaat Devreese van ’t Reigershof is op veel vlakken een pionier. Twintig jaar geleden schakelde hij over op de biologische geitenhouderij, de eerste van Vlaanderen. De geiten worden tweemaal per dag gemolken. De melk wordt verwerkt in de twee kaasmakerijen, één voor zachte en één voor harde kazen, op de hoeve. ’t Reigershof staat wekelijks op de markt in Oostende en verkoopt ook rechtstreeks aan restaurateurs, groothandels en andere marktkramers. “De meeste verkoop realiseren we nog steeds in onze eigen hoevewinkel. Het is een zekerheid. Je voelt ook meteen wat er leeft bij de klant. Ik vind het belangrijk een open boerderij te hebben. Klanten kunnen overal een kijkje nemen. Vooral de stal is een trekpleister. Geiten zijn heel nieuwsgierig en verdringen zich om een glimp van bezoekers op te vangen”, vertelt Renaat.

Hij neemt het op tegen Bart Syryn van de Heerlijkheid in Diksmuide, Evelyn en Celine Vanspeybrouck van Hoeveslagerij Mandeldaele in Oostrozebeke, Gudrun Vandoorne van Brouwerij ’t Gaverhopke in Waregem en Bart Mostaert van l’Héritage in Poperinge. De laureaten werden gekozen door een jury uit 31 inzendingen. Met deze actie wil de Provincie West-Vlaanderen de Korte Keten een gezicht geven. Korte keten biedt immers heel wat voordelen, zowel voor consument als producent. Rechtstreeks kopen bij de producent verkleint de voedselkilometers, levert vers, betaalbaar en kwaliteitsvol voedsel en steunt de lokale economie.

Die zoektocht kadert in de Week van de Korte Keten die dit jaar plaatsvindt van 4 tot en met 12 mei. Het ruime publiek kan tussen 5 april en 24 april stemmen op zijn of haar West-Vlaamse favoriet via www.korteketenkop.be. Op die website stellen de kandidaten zich ook voor. De winnaar wordt bekendgemaakt op 26 april.