Geen hertelling van de stemmen in De Haan Leen Belpaeme

17 december 2018

17u00 1

Een maand na de verkiezingen legde Bewust een klacht neer bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Iemand had een blanco stembrief gevonden op straat en binnengebracht bij de politie. Bewust stapte naar de Raad met de vraag om de zaak te onderzoeken. Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) liet toen optekenen dat hij het op zijn minst vreemd vond en wou laten onderzoeken. Vorige week kwam de zaak voor in Brussel en de Raad betekende zijn arrest vrijdag. De Raad noemt de klacht van Bewust ongegrond. Toekomstig burgemeester Wilfried Vandaele noemde de klacht al onmiddellijk belachelijk. “Er zijn in elk stembureau blanco stembrieven op overschot. Het is een koud kunstje om zo’n brief mee te nemen. Hoe dat de resultaten van de telling kan beïnvloeden, is mij een raadsel”, aldus Vandaele, die ondertussen al de eed heeft afgelegd als burgemeester bij de gouverneur van West-Vlaanderen. Hij betreurt de houding van Bewust. “Het was en is mijn bedoeling op een positieve manier samen te werken met alle gemeenteraadsleden, ook met de oppositie. Ik begrijp dat Bewust ontgoocheld is en dat daar wat tijd over moet gaan, maar door die totaal ongegronde klacht hebben we nu wel weken verloren. Hopelijk kunnen ze snel de knop omdraaien en samen met ons de schouders zetten onder de toekomst van onze gemeente”, besluit Vandaele.