Geen enkele politicus op lijst anders:beter

31 augustus 2018

02u39 0 De Haan Geen enkele politicus op de lijst van 'anders:beter'. "De enige manier om met een propere lei te starten", zegt lijsttrekker en ondernemer Bart Eerebout. De slogan wordt dan ook 'streep erdoor'. Op de lijst vind je onder meer een apotheker, kapster, verpleger, leerkracht, tuinaannemer en studente.

Bart Eerebout, zaakvoerder van hotel Astel en camping Strooiendorp, en zijn schoonzoon Pieter De Bleeker hebben bijna hun volledige lijst klaar. Op dit moment hebben ze al twintig namen en zijn ze nog aan het overleggen met drie mogelijke kandidaten. "Het was geen gemakkelijk parcours, vooral omdat enkele kandidaten afhaakten na intimidaties van politici in De Haan. We hebben daarom onze lijn resoluut doorgetrokken en geen enkele politicus op onze lijst geplaatst. Dat is de enige manier om met een propere lei te kunnen starten", zegt Bart Eerebout, die lijsttrekker is. Abigail Omoragbon staat op nummer twee, mede-initiatiefnemer en schoonzoon Pieter De Bleeker op nummer drie.





Inspraak

De lijst anders:beter werkt rond drie kernwoorden: communicatie, inspraak en efficiëntie. "We hebben het voorbije jaar veel ideeën uitgewisseld en veel geluisterd naar de mensen. Daaruit kwam ons programma voort", licht Pieter De Bleeker toe. Anders:beter wil regelmatige inspraakmomenten in de verschillende wijken en een professioneel georganiseerde communicatie. "We willen een bestuur ten dienste van de burger met een verhoogde efficiëntie, onder meer via een broodnodige digitalisering."





Toerisme

Op vlak van toerisme willen de kandidaten enkele troeven beter uitspelen. "Onze invalswegen moeten opgewaardeerd worden zodat zowel inwoners als toeristen zich welkom voelen. Qua strandbeleving moeten we zorgen voor verzorgde openbare toiletten, gratis wifi en uniforme strandbars. Er moet een communicatiespecialist aangesteld worden die de promotie kan optimaliseren en we pleiten voor een infokantoor op de dijk." Op vlak van infrastructuur wil de ploeg de pijnpunten in kaart brengen en een stappenplan opstellen. Daarnaast wil anders:beter weer meer verlichting 's nachts, meer ondergrondse containers en extra randparkings.





Anders:beter wil een alternatief zijn. "Het is onze ambitie om mee te besturen. We willen niet toekijken hoe alles hetzelfde blijft. Het is nu afwachten of de inwoners van De Haan klaar zijn voor verandering. We trappen onze campagne op gang met de slogan 'streep erdoor'. We trekken met onze caravan naar de markten in de wijken om te luisteren naar de mensen", zegt De Bleeker nog.