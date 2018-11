Gauwdieven nemen foto's van slachtoffers 09 november 2018

Drie Roemenen staan in de Brugse rechtbank terecht voor twee gauwdiefstallen in De Haan. Ze gebruikten daarvoor een opvallend afleidingsmanoeuvre, want ze probeerden de aandacht van de slachtoffers te krijgen door foto's van hen te nemen. Op 26 juni gingen ze op het strand aan de haal met een handtas van een jonge vrouw. Een Duits koppel zag drie mannen rond haar staan, die foto's van de omgeving aan het maken waren. "Even later duwden ze een bejaarde man omver en stalen z'n portefeuille", aldus de procureur. "Hij verklaarde hoe een van de daders een fototoestel vasthad." Het slachtoffer van de eerste diefstal zag een van de Roemenen later op de dag aan het zwembad van Wenduine. De politie kon de man en z'n kompanen in de boeien slaan. Ze hadden de buit op zak en de agenten troffen ook het fototoestel aan. De gauwdieven riskeren nu 30 maanden cel. Uitspraak op 6 december. (SDVO)