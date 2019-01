Freddy Masson kleurde de afgelopen decennia het toeristisch beleid in De Haan: “Toerisme was een uit de hand gelopen hobby” Leen Belpaeme

Na 42 jaar stopt Freddy Masson als voorzitter van het toerismecomité in De Haan. Hij was al die tijd verantwoordelijk voor de toeristische evenementen in de gemeente en dat vrijwillig. Hij stond zo mee aan de wieg van ondermeer Trammelant, de Zeezegening en de Reuzenstoet in Wenduine. Evenementen die De Haan de voorbije decennia hebben gekleurd

Op vandaag heeft De Haan een professionele evenementencoördinator in dienst, maar dat was de voorbij 40 jaar niet het geval. Freddy Masson nam die taak al die tijd vrijwillig op zich. “Dat zal je nu niet meer vinden”, beseft ook Freddy (72), “maar dat is eigenlijk toevallig gegroeid. Ik woonde in Wenduine en ik had samen met de toenmalige gemeentesecretaris al samengewerkt om de zeezegening zoals we die nu kennen nieuw leven in te blazen. Daarna startte ik met twee vrienden de reuzenfeesten op. Na fusie met De Haan werd er mij gevraagd om het toerismecomité voor te zitten en dat heb ik zeven legislaturen herhaald”, vertelt Freddy. Organiseren zat hem in het bloed. “In de jeugdbeweging hielp ik als 12-jarige al de sterrenstoet organiseren. In die tijd was er gewoon nog geen sprake van een ambtenaar die zich bezig hield met evenementen, zeker niet in de kleinere gemeenten. Er waren dan ook amper jobs in die sector, dus stapte ik uiteindelijk in het onderwijs. Ik was de laatste 18 jaar voor mijn pensioen directeur van het Zeelyceum verbonden aan het Zeepreventorium. Toerisme was een uit de hand gelopen hobby. Na al die jaren was het vanzelfsprekend geworden, maar na 42 jaar is het toch genoeg geweest. De laatste jaren nam die hobby het ganse jaar in beslag.”

Vroeger was het toeristisch seizoen beperkt tot de zomermaanden. “40 jaar geleden mochten die evenementen niets kosten. Dat waren ook wel de leukste tijden. Het was een uitdaging om met heel weinig middelen iets uit de grond te stampen. Ik herinner me nog heel wat leuke tijden. Zo ging er nog een militaire taptoe door in De Haan, tot defensie besliste dat ze hier geen budget meer voor hadden. Ik had ook goede contacten met de BRT waardoor heel wat radioprogramma’s in De Haan werden opgenomen. Zo was er ooit een programma rond mobiliteit in combinatie met een showprogramma dat opgenomen werd aan het tramstation in De haan. Ondertussen bleven de trams gewoon rijden. Dat was een huzarenstuk, maar enorm boeiend om mee te maken. Een schuur in Vlissegem deed ook vaak dienst voor opnames. Zo is TC Matic er ooit komen optreden. Dat waren allemaal plezante dingen. In die beginjaren kon ik heel goed samenwerken met voormalig burgemeester Ivan Cattrysse. Ik herinner me nog dat we samen naar Nederland ging om voor De Haan Spel zonder grenzen te spelen tegen Sluis. We moesten daar perse vroeger zijn voor de lunch. Die middag startte met een gebed en uiteindelijk bleek de lunch gewoon karnemelk met boterhammen. Ik vergeet het gezicht van Cattrysse nooit meer. Hij kon zijn lach amper inhouden.”

Freddy verrichte ook pionierswerk op vlak van kusttoerisme. Zo was hij erbij in 1978 toen Trammelant, nog altijd het hoogtepunt van de zomer voor De Haan, uit de grond gestampt werd. “We brachten ook een kaart uit met fietsroutes in de regio. Vanuit de middenstand kwam er toen veel kritiek omdat we de toeristen zogezegd weglokten uit De Haan. Dat was toen een andere tijdsgeest. Alsof je toeristen kan zeggen wat ze al dan niet mogen doen tijdens hun vakantie. Gelukkig hebben we met de toeristische dienst altijd de steun gehad van de gemeenteraad en het schepencollege.”

Ondertussen is er veel veranderd. Zo is het budget al aardig gestegen tot 550.000 euro, voor evenementen alleen. “De tijden zijn veranderd. Vroeger waren de grootsteden leeg tijdens de zomer. Nu is er in elke kleine gemeente wel iets te doen en dan kan je niet achterblijven als toeristische badplaats. De evenementen worden ook steeds groter, al vraag ik me af hoe lang dat zal blijven duren. Financieel blijft dat niet haalbaar. Kustgemeenten zouden beter samenwerken aan grote evenementen.”

Na 42 jaar gaat Masson nu met ‘pensioen’. “Het is genoeg geweest. Ik wil opnieuw wat tijd om te doen wat ik zelf wil doen. Ik was de voorbije jaren bijna elk weekend bezig met de evenementen. Ik zal me weliswaar niet snel vervelen. Ik ben nog bezig met een toneelgroep, organiseer nog concerten in Damme en ik besteed graag wat tijd aan mijn kleinkinderen”, lacht Masson nog.