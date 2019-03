Eneco Clean Beach Cup veilt gesigneerd kunstwerk van Urbanus voor het Zeepreventorium Leen Belpaeme

19 maart 2019

15u56 0 De Haan Voor de verjaardagseditie van de Eneco Clean Beach cup op 24 maart signeerde Urbanus, die op dit moment honderden fans naar de bioscoop lokt met zijn animatiefilm ‘Urbanus: De Vuilnisheld’, een litho. Die unieke digitale print wordt online geveild.

Het gaat om een speciale en unieke digitale print in zwart-wit, gemaakt door de studio die ook de film van Urbanus maakte én gesigneerd door de komiek zelf. Je kan nu nog bieden op de tekening via de veilingsite Catawiki. De hoogste bieder krijgt het gesigneerde kunstwerk mee naar huis. En de opbrengst? Die gaat volledig naar Het Medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum Zeepreventorium. De kinderen die er verblijven en revalideren zien het strand als hun achtertuin en zijn dan ook nauw betrokken bij de Eneco Clean Beach Cup. De som zal worden besteed aan een nieuw speelplein. Wie de gegeerde litho wil bemachtigen, zal snel moeten zijn. De veiling loopt nog tot 20 maart. Je kan het kunstwerk wél nog bezichtigen tijdens de Eneco Clean Beach Cup op zondag 24 maart in De Haan.

Zin om te bieden? Dat kan hier