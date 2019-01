Effectieve celstraf voor fietsdieven JHM

08 januari 2019

16u52 0

Twee fietsdieven kregen elk een effectieve celstraf omdat ze in bende minstens drie keer fietsen gingen gaan stelen aan de kust. Op 2 juni vorig jaar merkte een getuige op hoe de twee naar een fietsenstalling gingen aan de tramhalte in de Vosseslag in De Haan en daar met een slijpschijf het slot van een mountainbike vernielden. Ze laadden die en een andere fiets in een bestelwagen en gingen er vandoor. De getuige achtervolgde de bestelwagen echter en belde intussen de politie. J.B. en P. reden richting Jabbeke en hadden in de gaten dat ze gevolgd werden. Ze gaven extra gas en konden zo ontsnappen. Een uur later kon de politie hen echter klissen bij een derde feit in Jabbeke. Voor enkele feiten van de reeks fietsdiefstallen werden ze vrijgesproken. Voor de bewezen feiten kregen ze 6 maanden cel en 400 euro boete.