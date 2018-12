Duo fietsdieven opgepakt dankzij achtervolging getuige JHM

11 december 2018

Twee fietsdieven riskeren elk een effectieve celstraf omdat ze in bende minstens drie keer fietsen gingen gaan stelen aan de kust. Op 2 juni vorig jaar merkte een getuige op hoe de twee naar een fietsenstalling gingen aan de tramhalte in de Vosseslag in De Haan en daar met een slijpschijf het slot van een mountainbike vernielden. Ze laadden die en een andere fiets in een bestelwagen en gingen er vandoor. De getuige achtervolgde de bestelwagen echter en belde intussen de politie. J.B. en P. reden richting Jabbeke en hadden in de gaten dat ze gevolgd werden. Ze gaven extra gas en konden zo ontsnappen. Een uur later kon de politie hen echter klissen bij een derde feit in Jabbeke. P. vroeg de rechter om een werkstraf te mogen uitvoeren. “Als dat kan, want ik zit momenteel nog een celstraf van 4 jaar uit wegens zedenfeiten en heb nog een werkstraf van 300 uren openstaan voor eerdere diefstallen”, zei hij. Vonnis op 8 januari.