Duizenden mensen genoten van Dumontfeesten 16 juli 2018

Toerisme De Panne blikt tevreden terug op zijn jaarlijkse editie van de Dumontfeesten in de Dumontwijk. "Het feestgedruis kwam door het WK voetbal, waarbij de Belgen wonnen van de Engelsen, iets later op gang", blikt toerismeschepen Bram Degrieck (Het Plan B) terug. "Toch schatten we dat we ongeveer 7.500 mensen hebben verwelkomd. Die genoten van de talrijke acts verspreid over de verschillende straten. Ook de sfeer in de tuin van het Parkhotel was top met optredens van verschillende bands. Tussen alle animatie door zorgden lokale verenigingen ervoor dat niemand honger leed. Ik denk maar aan de boterhammen met garnalen of de verse vis van onze Pannebakkers. Het was een heel geslaagde en gezellige editie."





(GUS)