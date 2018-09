Drie gocarts gestolen, al eentje teruggevonden 01 september 2018

Bij Fietsen Catrysse in het centrum werden afgelopen week drie go-carts gestolen. Zaakvoerder Rudi Catrysse bleef niet bij de pakken zitten en plaatste een bericht op sociale media. Dat leverde al meteen succes op. Een van de gestolen gocarts, een kindermodel in de vorm van een busje van Volkswagen, werd in De Haan gespot en kon ondertussen gerecupereerd worden. Maar de andere twee gocarts, goed voor zo'n 2.000 euro, blijven spoorloos. Tot op vandaag vraagt Rudi Catrysse geen identiteitskaart aan de huurders van een gocart. Dat doet hij om de klant niet af te schrikken. De kans is groot dat hij dat nu wél zal moeten doen. (MMB)