Drie dagen terug naar de fifties met Retro Sur Mer 25 mei 2018

02u50 0 De Haan Deze zomer pakt De Haan opnieuw uit met enkele topevenementen. Retro Sur Mer komt terug met drie afzonderlijke festivaldagen met het Sjock Festival op vrijdag, Radio Modern op zaterdag en Rockabilly Day op zondag. Retro Sur Mer zal de brug maken naar Trammelant, dat het weekend erna plaatsvindt.

"Tijdens Retro sur Mer gaan we terug naar de fifties, terwijl Trammelant focust op de belle epoque. Tussendoor gaan we naar de jaren 20 met The Great Gatsby. Op donderdag is er een groot feest in de spiegeltent en op vrijdag is er een feest in de sfeer van de roaring twenties", leggen Ben Mouling en Florence Agrati van Radio Modern uit. Vaste waarde Trammelant viert daarna de 40ste verjaardag. "Speciaal voor de verjaardag is er de hele zomer in het ontmoetingscentrum d'Annexe een expo over de historiek van Trammelant", zegt schepen Marleen De Soete. Daarnaast komt er ook een expo 'van graan tot brood' in het Molenaarshuys. Er staat uiteraard nog meer op het programma in de zomer. Zoals de 45ste editie van de reuzenstoet op 7 en 8 juli. Engie Parkies komt ook terug in Park Potinière en er worden twee WK-voetbaldorpen opgebouwd door lokale handelaars. Goed nieuws voor de supporters. Baai!Baai! komt ook terug op 22 en 23 juli met de Ketnet Zomertoer en op 25 augustus is er de flitsende Porsche Classic Coast Tour. (LBB)