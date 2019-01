Drie auto’s slippen in kwartier tijd op zelfde plek MMB

31 januari 2019

16u45 0 De Haan Door de winterse neerslag blijft het verraderlijk rijden op onze wegen. Deze voormiddag zijn er een aantal ongevallen gebeurd in de politiezone Bredene/De Haan. De politie roept nogmaals op extra voorzichtig te zijn.

In Klemskerke deden zich kort na elkaar drie ongevallen voor in de Dorpsstraat nabij het tankstation. Om 6.10 uur slipte een Volkswagen Transporter, bestuurd door een 25-jarige Wingenaar, twee houten paaltjes van een verkeersgeleider omver. Even later begon op dezelfde plaats een Audi bestuurd door een 46-jarige Ichtegemse ook al te slippen. Zij kon een aanrijding met het eerste voertuig niet vermijden. De Volkswagen werd tegen een boom geduwd. Nog wat later, om 6.25 uur, kon een een 27-jarige Gistelnaar, opnieuw op dezelfde plaats, niet vermijden dat hij op zijn beurt met zijn Ford Transit de Audi aanreed. Een soort kettingbotsing in drie etappes dus. Tijdens de politietussenkomst kwam het ei zo na nog tot een vierde ongeval. Een voorbijrijdend voertuig gleed weg in de richting van een van de politiemensen, die nog net op tijd kon wegspringen.

In Bredene slipte omstreeks 4.45 uur een Hyundai vanop het kruispunt met de Sluizenstraat rechtdoor het struikgewas in. De 31-jarige Bredenaar die het voertuig bestuurde kwam er met de schrik vanaf. In de Duinenstraat in Bredene slipte ter hoogte van de Frankrijklaan om 7.50 uur nog een 35-jarige Roemeen met een Mercedes. Hij reed daarbij drie houten paaltjes omver. Er raakte niemand gewond.