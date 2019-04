Doe aankopen op de markt en maak kans op een prijs Redactie

03 april 2019

17u58 0 De Haan Onder de slogan “De markt is altijd een beetje vakantie” organiseert het gemeentebestuur De Haan - dienst Lokale Economie, de Provincie West-Vlaanderen en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse marktkramers de Week van de Markt.

Bij aankoop op de wekelijkse merkten die in onze gemeente tijdens de periode van 8 tot 11 april doorgaan ontvangt u een lot. Deponeer dit lot aan de promotiestand en maak kans op een mooie prijs. De prijsuitreiking is op donderdag 11 april 2019 om 13u aan de promotiestand op de markt te Wenduine. De winnaars worden per email of telefonisch verwittigd. Er zijn diverse prijzen te winnen. De hoofdprijs is 300 euro waard. Het is een geschenkbon voor een verblijf uit de brochure van Vlaanderen vakantieland. Tevens zijn er prijzen geschonken door het gemeentebestuur en de plaatselijke marktkramers.