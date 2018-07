Dievegge moet slachtoffer 4.659 euro terugbetalen 26 juli 2018

02u30 0

Een vrouw van in de 60 uit Wenduine kreeg een celstraf van drie maanden met uitstel en 156 euro boete omdat ze als poetsvrouw geld stal bij een andere bejaarde dame. M.P. is nochtans zelf hartpatiënt en wist heel goed dat haar slachtoffer ook medische problemen had. Maar toch stal ze maandenlang geld, voor een bedrag van boven de 4.000 euro. "Ik had zelf maar 780 euro per maand en kwam niet toe. Bovendien wonen mijn man en mijn drie zonen nog bij me in en troggelen ze me geregeld geld af." De vrouw beloofde lang dat ze alles zou terugbetalen maar betaalde nog maar een paar keer honderd euro per maand af. Ze moet slachtoffer M.B. nu 4.659 euro teruggeven. (JHM)