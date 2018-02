Dertiger bijt partner in gezicht: 8 maanden cel 27 februari 2018

03u00 0 De Haan Cliff S. (35) uit De Haan heeft acht maanden cel gekregen omdat hij zijn partner meermaals klappen verkocht.

De politie moest in 2015 en 2016 verschillende keren tussenkomen. S., die een danscafé in Leuven uitbaat, deelde zijn partner stampen uit, beet haar en bokste erop los toen zij een opmerking maakte over zijn drank- en drugsgebruik. Uit het medisch attest bleken bijtwonden op de linkerarm, kneuzingen aan de bil en bovenbeen. Bij een ander incident werd de vrouw in het gezicht gebeten of kreeg ze slaag met een ijzeren staaf op de enkel. Soms trok ze haar verklaring in toen de politie ter plaatse kwam.





Arbeidsongeschikt

Na een incident op 9 januari vorig jaar was de vrouw 30 dagen arbeidsongeschikt omdat ze haar hand brak. Het slachtoffer probeerde ook foto's en filmpjes te maken van het gedrag van haar partner maar haar gsm werd dikwijls kapot gegooid. Een psycholoog omschreef de café-baas als iemand met de kenmerken van een psychopaat.





De man werd al meermaals veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving. Voor de rechtbank in Mechelen kreeg hij een jaar cel maar hij leefde zijn voorwaarden niet na. De Leuvense rechter gaf hem 8 maanden cel en 600 euro boete. (KAR)