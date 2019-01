De Haan zet gepensioneerde ambtenaren in de bloemetjes Leen Belpaeme

16 januari 2019

Op de nieuwjaarsreceptie voor het personeel in De Haan werden enkele ambtenaren die op pensioen zijn in de bloemetjes gezet Christine Bos, Jenny Boon, Luc Franco , Dany Van Daele, Eddy Schaepdryver, Guido Lannoye, Jacky Claeys en Martin Casier werden in de bloemetjes gezet. De nieuwe burgemeester had nog een boodschap voor zijn personeel. “Ik weet dat de voorbije maanden ook voor jullie spannend waren. Jullie hebben allemaal jullie politieke overtuiging, en dat moet zo zijn. Mij interesseert het niet welke politieke kleur jullie hebben en voor wie jullie hebben gestemd. Wat mij wel interesseert, is dat jullie correct jullie werk doen, en ons helpen om onze gemeente nog een trapje hoger te brengen. Jullie zijn de ambassadeurs van onze gemeente. De inwoners zien jullie op straat bezig, aan de wegen en plantsoenen, of op het containerpark, of hebben contact met jullie aan het loket. De manier waarop jullie met onze inwoners en toeristen omgaan, bepaalt het beeld dat de mensen krijgen van onze gemeente. Welke taak jullie ook vervullen in en rond ons gemeentehuis, jullie bepalen voor een groot deel hoe de mensen onze gemeente en ons gemeentebestuur beoordelen. We vormen samen één ploeg”, zei burgemeester Wilfried Vandaele.