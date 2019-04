De Haan zet extra in op propere stranden Leen Belpaeme

19u45 0 De Haan De Haan zet in het komende toeristische seizoen extra in op propere stranden. Er was al een verordening die wegwerp plastic verbiedt op het strand, maar er zullen ook prikkers ter beschikking gesteld worden zodat bezoekers het strand kunnen opruimen als ze dat willen.

Er werd al een verordening goedgekeurd waarbij alle events op de stranden, duinen en parken geen wegwerpplastic zoals rietjes en bekers en ballonnen meer mogen aanbieden. “We zien dat de evenementensector zich hier heel snel aan aanpast en mooie alternatieven heeft uitgewerkt voor wegwerpplastic. Zo werken de organisatoren van Beachland met biologisch afbreekbare maïsbekers en zullen ook de organistoren van Retro Sur Mer een gelijkaardig alternatief aanbieden”, vertelt schepen Marleen De Soete (Vooruit) De dienst Toerisme steekt deze zomer nog een tandje bij. Op 10 locaties, zoals de strandbibliotheken en de sportstranden, aangeduid met een beachflag ‘De Haan ❤ Clean Beaches’ zal de gemeente prikkers, fluohesjes en vuilniszakken ter beschikking van de strandgangers stellen. Mensen die willen, kunnen op elk ogenblik van de dag hun prikker, fluohesje en vuilniszak gaan afhalen aan zo’n verdeelpunt om op het strand afval op te ruimen en te deponeren in één van de grote houten afvalbakken. Daarenboven zullen door de gemeente De Haan ook wekelijkse en maandelijkse begeleide opruimacties worden georganiseerd onder de vorm van een leuke strand – bos – en duinwandeling van zo’n 1,5 à 2 uur. De wandelingen vinden plaats op 29 juli en 26 augustus in De Haan en op 31 juli en 28 augustus in Wenduine. “Citymarketing is belangrijk en de inzet voor ons klimaat is een hot topic. Waarom daar als toeristische gemeente dus niet op inspelen. Vandaar ook dat De Haan er in 2019 bij wijze van proefproject voor kiest om alle vuurwerk geluidsarm en diervriendelijk aan te bieden”, licht schepen De Soete nog toe.