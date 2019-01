De Haan krijgt subsidies voor armoedeproject Leen Belpaeme

02 januari 2019

Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) kende een subsidie van 50.000 euro toe aan een project van De Haan. Marleen Schillewaert-Vercruyce diende als OCMW-voorzitster bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag in met betrekking tot armoedebestrijding. De bedoeling van het project is om de zelfredzaamheid van mensen in armoede te verhogen. “Mensen in armoede hebben geen of een te zwak sociaal netwerk. Dit project wil dat verhelpen door de zelfredzaamheid te verhogen. Op die manier wordt armoede op een structurele manier aangepakt. Er wordt hiervoor gewerkt met vrijwilligers die, met de nodige professionele ondersteuning, worden ingeschakeld om een persoon/gezin in armoede langdurig te ondersteunen”, licht Schillewaert-Vercruyce toe. Armoedebestrijding is een belangrijk punt in ons beleidsprogramma 2019-2024 ”, beaamt burgemeester Wilfried Vandaele.