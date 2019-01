David Pieters legt eed af als gemeenteraadslid en vliegt er meteen in tijdens de interpellaties Leen Belpaeme

25 januari 2019

11u19 0

Op de gemeenteraad van De Haan heeft David Pieters van Bewust de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering. Hij is nog maar nieuw in de gemeenteraad, maar kwam onmiddellijk met twee vragen voor het bestuur. Hij wou eerst informeren naar een beter systeem voor verenigingen om materiaal te ontlenen bij de gemeente. Ondermeer buurgemeente Bredene werkt al met een digitaal systeem waarop je gemakkelijk kan volgen wat er nog beschikbaar is op welke datum. Schepen Mathieu Delbarge (OPEN & N-VA) kondigde aan dat de gemeentediensten hier al mee bezig zijn en dat er een nieuw digitaal systeem komt. “Alle verenigingen zullen hier hun voordeel uit halen”, zei Delbarge. Pieters blikte ook nog even terug op Winter in het park en vroeg om een betere samenwerking met de concessionaris van de horecazaak in La Potinière en een meer open opstelling zodat bezoekers van alle kanten een mooi zicht zouden hebben op het evenement. Ook nieuwkomer Ronny Van Eenoo (Bewust) maakte van zijn eerste gemeenteraad gebruik om vragen te stellen. Hij vroeg ondermeer om de nieuwjaarsreceptie volgend jaar nog eens in de Vosseslag te laten doorgaan. “Je bent een beetje te laat. De burgemeester heeft al aangekondigd op de Nieuwjaarsreceptie van dit jaar dat het volgend jaar in de Vosseslag is”, was het antwoord.