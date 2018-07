Culinair genieten van lokaal lekkers 12 juli 2018

De Haan heeft heel wat culinaire toppers in huis, en tijdens de derde Kok@Zee kregen inwoners en toeristen de kans om al dat lekkers op één locatie te ontdekken in Park La Potinière. Terwijl het park in de zon baadde, werd er heel wat geproefd. Stijn Bauwens van De Kruidenmolen ging aan de slag met vlaswijting en creëerde een gerecht met courgettebloem, pistachenoten en een provençaalse groententaart. De chefs gebruikten producten van eigen bodem en noordzeevis. "Voor het evenement werken landbouw, gastronomie en de lokale handel nauw samen. Het evenement wordt steeds een groter succes", zegt Stijn Bauwens. Behalve chef-koks lieten ook enkele handelaars hun streekproducten op de bezoekers los. Koffie Kàn zorgde voor koffie uit de eigen branderij en Wenbrew Beer Company uit Wenduine bracht de COAST Blond en COAST Dark mee om al het lekkers door te spoelen. (LBB)