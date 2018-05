Clash tussen stemmenkanonnen OOK SCHEPEN MARLEEN DE SOETE STELT EIGEN PARTIJ VOOR

30 mei 2018

02u39 0 De Haan Met de nieuwe partij Vooruit! van schepen Marleen De Soete wordt in De Haan nog wat extra politiek vuurwerk verwacht op 14 oktober. Voorlopige vaststelling: de stemmenkanonnen die nu over meerdere lijsten verspreid zitten, zullen na de verkiezingen toch met elkaar in zee moeten gaan.







Het beloven spannende verkiezingen te worden in De Haan. Vijf partijen zijn intussen bekend die op 14 oktober opkomen in de kustgemeente. Bij Bewust, de partij die met een absolute meerderheid het bestuur vormt, waren de voorbije maanden heel wat problemen. In de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen blijven in het Bewust-kamp slechts drie van de zeven huidige leden van het schepencollege over: burgemeester Peter Breemersch en de twee overgebleven schepenen Rudy Claus en Paul Meyers. Marleen Schillewaert-Vercruyce kondigde eerder al haar overstap aan van Bewust naar de lijst van Wilfried Vandaele en schepen Rudi Cattrysse.





Verlichting

Nu komt ook schepen Marleen De Soete met een nieuw project naar buiten. De Soete is al 8 jaar schepen in De Haan en werd in 2012 verkozen bij Bewust. Ze wil dat het beleid meer 'vooruit' gaat en dat kan volgens haar enkel met een nieuwe lijst, die ze gisteren voorstelde. Met Vooruit! kon ze heel wat nieuwe krachten, onder wie handelaar Kris Steen, overtuigen. Maar ook de CD&V-afdeling van De Haan sluit zich aan, met onder meer Nele Huysentruyt. Er zijn al 19 namen bij Vooruit! bekend, maar de plaatsen moeten nog verdeeld worden. "Voor ons staat de inhoud voorop en ons programma staat dan ook al een groot stuk op punt", vertelt De Soete. Enkele programmapunten zijn al toegelicht. Vooruit! wil onder meer het licht terug aansteken 's nachts, gekoppeld aan een plan om stelselmatig over te schakelen ledverlichting, en vindt een betere communicatie belangrijk.





Ruzies

Terug naar de partij Bewust dan. Behalve burgemeester Peter Breemersch en schepenen Rudy Claus en Paul Meyers staan er ook vier gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid terug op de Bewust-lijst. Kurt Beirens, huidig schepen bij Bewust, beraadt zich momenteel nog over zijn politieke toekomst, maar die ligt alvast zeker niet bij de partij. Er werden wel 15 nieuwe mensen aangetrokken. "Wij willen het werk verder zetten en trekken daarom met slogan 'Trots op onze gemeente' naar de kiezer. We hebben heel wat goede dingen gedaan voor de gemeente. Het is niet de eerste keer dat er onderling ruzies zijn in De Haan, maar ik heb nu het gevoel dat we met een hechte lijst naar de kiezer trekken. Er heerst een heel andere sfeer", aldus Breemersch. Eerder werd ook al de partij anders.beter voorgesteld en ook Groen komt op in de kustgemeente.





Coalities

Doordat de huidige politieke stemmenkanonnen van de gemeente verspreid zitten over meerdere lijsten, is de kans groot dat er na de verkiezing coalities moeten gevormd worden. Dezelfde politici die de voorbije jaren het bestuur uitmaakten, moeten dan mogelijk opnieuw met elkaar rond de tafel zitten om een bestuur te vormen. Marleen De Soete kondigde gisteren alvast aan dat ze bereid is om met iedereen te spreken als het zover is. Maar de vraag is of De Haan dan ook eindelijk een bestuur krijgt dat ook na zes jaar nog altijd door de dezelfde deur zal kunnen.