Christine Beirens vervoegt nieuw project Vandaele 31 maart 2018

Christine Beirens sluit zich aan bij de nieuwe lijst van Wilfried Vandaele. En daarmee wordt tegelijk duidelijk dat de lijst LB mee haar schouders zet onder het nieuwe project dat Vandaele met Rudi Cattrysse uitwerkt. Beirens en Vandaele werkten in het verleden al samen. Toen Christine Beirens in 2006 burgemeester werd, nam Vandaele haar schepenzetel in. Ze trokken datzelfde jaar ook naar de verkiezingen met de kartellijst LB+Samen, en behaalden een absolute meerderheid. Ook in 2012 trokken ze samen naar de verkiezingen met de overgebleven LB'ers, Samen en N-VA, maar zitten nu een oppositiekuur uit. "Het is de bedoeling om een positief verhaal te schrijven", vertelt Beirens. "We moeten de spons over het verleden halen. Er moet opnieuw wederzijds vertrouwen en respect komen binnen de beleidsploeg. We maken werk van een nieuw project, dat onze gemeente opnieuw op het juiste spoor zet." (LBB)